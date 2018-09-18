Минобороны показало видео тушения пожаров под Оренбургом самолетами ВКС РФ

Минобороны России опубликовало кадры тушения крупного степного пожара в Оренбургской области с помощью самолетов Ил-76 оренбургского соединения ВТА.

Экипажи самолетов за вылет сбрасывали на очаги огня из выливного авиационного прибора почти по 42 тонны воды.

Всего за 17 сентября летчики военно-транспортной авиации ВКС РФ выполнили три вылета для тушения крупного степного пожара, сообщили в ведомстве.

Во время вылетов было сброшено более 125 тонн воды на охваченную огнем территорию около села Рысаево Медногорского района.