Российские военные восстановили десять поликлиник в Восточной Гуте
Сирийский город возвращается к мирной жизни после освобождения от террористов.
В сирийской Восточной Гуте после освобождения восстановили десять поликлиник. Все оборудование и лекарства привезли из Дамаска и России.
Мгновенно у дверей вновь открывшейся больницы выстраивается огромная очередь. Первыми пропускают женщин с детьми - маленьким пациентам необходимо сделать прививки от кори и других заболеваний.
По словам врачей, за годы жизни в антисанитарных условиях без элементарных лекарств иммунитет жителей серьезно ослаб. Все медикаменты боевики забирали, а врачей, которые не успели уехать, под дулами автоматов заставляли помогать только своим бойцам.
Теперь благодаря России каждый житель анклава может рассчитывать на необходимые препараты и защиту.