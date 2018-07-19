Российские военные восстановили десять поликлиник в Восточной Гуте

В сирийской Восточной Гуте после освобождения восстановили десять поликлиник. Все оборудование и лекарства привезли из Дамаска и России.

Мгновенно у дверей вновь открывшейся больницы выстраивается огромная очередь. Первыми пропускают женщин с детьми - маленьким пациентам необходимо сделать прививки от кори и других заболеваний.

По словам врачей, за годы жизни в антисанитарных условиях без элементарных лекарств иммунитет жителей серьезно ослаб. Все медикаменты боевики забирали, а врачей, которые не успели уехать, под дулами автоматов заставляли помогать только своим бойцам.

Теперь благодаря России каждый житель анклава может рассчитывать на необходимые препараты и защиту.