Инженеры ЦВО навели мост к отрезанному половодьем селу

Военные инженеры Центрального военного округа навели 150-метровый понтонный мост через реку Урал и восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где после половодья был разрушен железобетонный мост.

Решение о наведении понтонной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора региона Юрия Берга в военное ведомство. Для этого были использованы 22 мостовых звена и два катера из состава понтонно-мостового парка. Ранее, до снижения уровня воды в реке, сообщение с селом обеспечивала паромная переправа.

Мост у села Нижнеозерное был разрушен весной этого года во время ледохода. Он обеспечивал жителям села транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, а также выход на трассу «Оренбург-Илек».

В настоящее время в селе проживают около 1500 человек.