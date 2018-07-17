Военные РФ и Южной Осетии отработали совместные действия по разгрому «противника»

Более 1200 российских и югоосетинских военных, усиленных батареями 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани», а также реактивными системами залпового огня «Град», уничтожили в горах республики наступающего условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Более 1200 российских и югоосетинских военнослужащих уничтожили наступающего условного противника на полигоне Дзарцеми при поддержке артиллерии», - сказали в пресс-службе.

Как отметили в округе, благодаря активному использованию беспилотников координаты целей были установлены за минимально возможное время.

Всего за сутки военные выполнили более 60 огневых задач, задействовав порядка 200 единиц техники.