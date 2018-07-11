Шойгу раскрыл суть военной доктрины России

Российская военная доктрина основана на недопущении любых конфликтов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Наша военная доктрина очень ясна, и суть ее - недопущение любых конфликтов. Несмотря на мой пост, я убежден, что любые вопросы можно и нужно решать, избегая использования военной силы», - подчеркнул глава Минобороны в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По словам генерала армии, он неоднократно приглашал своего коллегу из США, чтобы обсудить вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Однако глава Пентагона оказался не готов к такому диалогу.

«Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств, и, в первую очередь, они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами», - объяснил Шойгу.

Отметим, что глава Минобороны РФ дал свое первое интервью иностранному изданию в преддверии исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча пройдет 16 июля в Хельсинки.