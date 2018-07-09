Фронтовая авиация и перехватчики приступили к тренировкам в Заполярье

Экипажи отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к летным тренировкам в Заполярье. Как сообщила пресс-служба флота, в учениях задействованы истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия и фронтовые бомбардировщики Су-24.

«Летчики отработают навыки совершения взлета-посадки, полеты на простой пилотаж и воздушную разведку. Учебно-тренировочные полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота», - говорится в сообщении.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый российский боевой самолет четвертого поколения является самым скоростным и высотным боевым самолетом в мире и практически единственным самолетом, способным перехватывать и уничтожать крылатые ракеты, летящие на предельно малых высотах.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Этим свойством не обладает ни один современный самолет такого класса в мире. В арсенале самолета широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.