Уже 90 населенных пунктов на юго-западе Сирии присоединились к режиму перемирия

Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в Юго-западной зоне деэскалации, выросло до 90. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. В провинции Деръа - 75, в том числе за сутки - 16, в провинции Эс-Сувейда - 15, за сутки - один», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что представители российского Центра по примирению ведут переговоры по выводу боевиков, не пожелавших сложить оружие, в провинцию Идлиб. Всего планируется вывести таким образом до тысячи человек.

В течение суток российские военные медики оказали медицинскую помощь десяти мирным жителям.