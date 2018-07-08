Более 35 тысяч человек посетило авиашоу «Стрижей»

Более 35 тысяч зрителей собрало авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в курортном Железноводске.

Летчики на истребителях МиГ-29 показали обновленную программу, в которую по традиции вошли фигуры высшего пилотажа: групповая «петля Нестерова», синхронные и встречные «бочки», «зеркало», «колокол» и многие другие.

Полеты «Стрижей» стали кульминацией праздника Воздушно-космических сил РФ «Служба по контракту - твой выбор». Во время него военные знакомили всех желающих со службой в армии. Посетители смогли увидеть современную технику, подержать в руках автомат, узнать, как готовить на полевой кухне, и попробовать солдатский обед.

Молодых людей, заинтересовавшихся военным делом, пригласили пройти профотбор. Если все сложится удачно, уже очень скоро они подпишут контракт с Министерством обороны.