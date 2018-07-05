Каспийская флотилия начала подготовку ко Дню ВМФ

На Каспийской флотилии началась подготовка к параду кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота. Более 1,2 тысячи военнослужащих из состава экипажей кораблей КФл и подразделений морской пехоты проводят частные тренировки элементов военно-спортивного праздника.

В парадном строю флотилии будут ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Углич» и «Астрахань», ракетный катер «Ступинец», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и гидрографическое судно «Анатолий Гужвин».

В День ВМФ астраханцам и гостям города будет представлено более десяти эпизодов военно-спортивного праздника. Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантную операцию по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю.

После завершения праздника жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии и ознакомиться с выставленными на них образцами вооружения и военной техники.

В праздничных мероприятиях примут участие более 1,2 военнослужащих КФл, будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.