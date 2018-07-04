Минобороны России опубликовало фотографии восьмиметрового экрана-сферы в НЦУО

Фотографии сферического экрана диаметром восемь метров, установленного в Национальном центре управления обороной, опубликовало Минобороны России. Изображения размещены в разделе «Книга рекордов Вооруженных Сил РФ».

«В здании Национального центра управления обороной Российской Федерации в 2014 году установлен самый большой в вооруженных силах сферический светодиодный экран, диаметр которого составляет восемь метров», - говорится в описании фото.

Ранее стало известно, что на сайте оборонного ведомства открылся уникальный электронный информационный ресурс «Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации».

Книга, размещенная на портале Минобороны, содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск вооруженных сил, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны РФ, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей.