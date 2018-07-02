На Балтийском флоте началась подготовка к празднованию Дня ВМФ

На Балтийском флоте началась подготовка к проведению парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 29 июля.

В военно-морском параде в Балтийске примут участие боевые корабли Балтийского флота – эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», малый противолодочный корабль «Алексин», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Димитровград», судно связи «Василий Татищев», большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Для посещения населением и гостями города Балтийска будут открыты рейдовый тральщик «РТ-231», десантный катер «Денис Давыдов» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172».

В ходе проведения военно-спортивного праздника жители и гости Балтийска смогут увидеть выполнение более 10 учебно-боевых упражнений: уничтожение участка минного заграждения контактными тралами корабельной тральной группой, поиск подводной лодки условного противника с использованием корабельного вертолета, нанесение ракетного удара по кораблям условного противника, корабельный артиллерийский бой, высадку десантно-штурмовых групп передового отряда морского десанта и другие эпизоды.

На площади Балтийской Славы будет развернута выставка образцов военной техники, вооружения и средств инженерного обеспечения флота.