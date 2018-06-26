В подмосковной Кубинке проходят масштабные танковые учения.

В учениях, проводимых в Кубинке, задействованы танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста» и другие образцы техники. Особенностью нынешних боевых тренировок стало использование беспилотных летательных аппаратов, производивших предварительную разведку целей. По их данным командиры танковых и мотострелковых подразделений смогли быстро оценить обстановку, построить план на бой и принять необходимые решения. Замысел учений был сформирован на основе опыта, полученного в ходе контртеррористической операции в Сирии. По легенде определенный район с населенным пунктом был захвачен террористами.

Для «деблокирования» местности на учениях в Кубинке впервые применялась, так называемая «танковая карусель». Танковые цепи вели огонь последовательно, сменяя друг друга. Таким образом, был достигнут практически беспрерывный огонь по конкретным целям, заранее разведанным беспилотниками местам скопления «противника» - условных террористов. Благодаря такому планированию танкисты смогли в короткий срок полностью выполнить боевую задачу.

4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия входит в состав Западного военного округа Вооруженных Сил РФ. Ее военнослужащие принимали участие в вооруженных конфликтах в Косово, Чеченской республике и Южной Осетии.