Командующий ССО Белоруссии высоко оценил учения «Славянское братство-2018»

Высокую оценку организации российско-белорусско-сербских учений «Славянское братство-2018» дал командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

«Учения прекрасно организованы. В ходе них мы покажем, на что способны славянские народы, и как они могут вместе решать задачи, которые ставят перед нами наши государства», - заявил Денисенко.

В международных учениях участвует усиленная батальонно-тактическая группа белорусских вооруженных сил, в состав которой входят 250 десантников и более 40 единиц военной техники. По словам командующего белорусскими ССО, это штатное подразделение, где есть военнослужащие как срочной, так и контрактной службы. Вместе с тем, в таком усиленном составе белорусская сторона участвует в учениях «Славянское братство» впервые.

Ранее стало известно, что международные учения «Славянское братство-2018» официально вступили в активную фазу.