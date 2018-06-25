Минобороны: танковый биатлон НАТО имел антироссийский подтекст
Состязания по танковому биатлону, которые недавно провел Североатлантический альянс на одном из германских полигонов, носили антироссийскую направленность, заявил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС России генерал-майор Роман Бинюков.
«По сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом. Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства», - отметил Бинюков в интервью газете «Красная звезда».
По оценке генерала, конкурс, который прошел на бундесверовском полигоне, не вызвал большого интереса у общественности и не стал популярным среди танкистов.
«В нем приняло участие всего восемь стран, одной из которых была Украина», - подчеркнул Бинюков.
Украинские танкисты выступали на своих боевых машинах Т-84 «Оплот».
«Один из украинских танкистов, комментируя журналистам провальное выступление украинской команды в натовских играх, признал, что последнее место команды объясняется низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей», - заявил российский военачальник.
Генерал также отметил, что многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнем, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 «Оплот» и другие «детские болезни» вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения, создавшую лучший танк Великой Отечественной войны, знаменитый Т-34.