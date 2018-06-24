Хабаровский край может спать спокойно: «Панцирь» взял под защиту небо над регионом

Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа подняты по тревоге. В ходе полевого выхода зенитчики выполняют многокилометровые марши в указанные районы, отрабатывают нормативы по переводу комплексов в боевое из походного положения и заступают на боевое дежурство в указанной зоне ответственности. Обнаружив и классифицировав воздушные цели расчеты берут их на сопровождение и при входе в зону поражения выполняют электронные пуски.

Военнослужащие войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, примут участие в тактическом учении по ведению противовоздушной обороны, которое состоится сразу на нескольких полигонах округа. Бойцы уже совершили многокилометровые марши в заданные районы, где выполнили нормативы по развертыванию зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».

В ходе проведения активной фазы учения расчеты отработают задачи по несению боевого дежурства в установленной зоне ответственности, идентификацию, сопровождению и уничтожению (с выполнением электронных пусков) воздушных мишеней, имитирующих различные типы летательных аппаратов условного противника. Помимо этого, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработают задачи по прикрытию позиции от воздушной атаки вертолетов и беспилотников условного противника.

Военнослужащие также выполнят нормативы по занятию и ведению обороны позиций, в том числе при отражении нападения диверсионных групп, а также по проведению маскировки зенитных комплексов.