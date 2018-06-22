Истребители РФ семь раз поднимались на перехват иностранных разведчиков у российских границ

За прошедшую неделю у границ Российской Федерации разведку вели 20 иностранных летательных аппаратов, на перехват которых семь раз поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО, говорится в инфографике, опубликованной Минобороны РФ.

Нарушений воздушного пространства РФ не зафиксировано.

В сообщении также отмечено, что в войска поступили учебно-боевые самолеты Як-130 и бронетранспортеры БТР-МДМ в рамках выполнения гособоронзаказа.

В Сирии продолжается восстановление мирной жизни. Так, российскими военными медиками оказана медицинская помощь более 370 сирийцам, более 69 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

С начала призыва в места прохождения службы отправлено более 25 тысяч человек.

В рамках программы обеспечения военнослужащих жильем более 190 военнослужащих получили ключи от квартир.