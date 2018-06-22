Артиллеристы ЮВО в Ингушетии обнаружили останки воинов, погибших в годы ВОВ

Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного Военного округа, дислоцированного в Ингушетии, в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти» обнаружили останки погибших в годы Великой Отечественной войны под городом Малгобек воинов. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие сводного поискового отряда осуществили поиски в районе поселка Старый Малгобек. Всего в поисках было задействовано около 800 военнослужащих, которые посменно с 14 апреля по 20 июня 2018 года вели археологические раскопки на территории республики. Каждую неделю в поисках принимало участие около 200 человек.

За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 14 красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки и другие элементы обмундирования и экипировки.

Одного военнослужащего, который погиб 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону. Останки были переданы родственникам в Чувашию. Они приняли участие в торжественном митинге в Ингушетии.

Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями «Корнет», другим специальным оборудованием, а также мотопилами и всевозможным шанцевым инструментом.

Героико-патриотическая акция «Вахта памяти» началась 14 апреля и продлится до середины сентября.