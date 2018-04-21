Корабли ВМФ РФ уничтожили плавающие мины в Балтийском море

Экипажи малых ракетных кораблей «Серпухов» и «Зеленый Дол» провели артиллерийские стрельбы в Балтийском море. Корабельная ударная группа успешно поразила морские и воздушные цели, сообщили в Минобороны РФ.

Моряки Балтийского флота отработали элементы боя по совместному отражению атак, противовоздушной обороне, а также выполнили задачи по расстрелу плавающих мин.

«Стрельбы выполнялись из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок», - сообщили в ведомстве.

Помимо этого в ходе выхода в море расчеты боевых постов применили комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили маневры по уклонению от ударов условного противника управляемым оружием.

Накануне морской бой с кораблями «противника» провели экипажи кораблей Каспийской флотилии.