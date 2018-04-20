«По наступающему противнику - огонь!»: кадры учений мотострелков ЗВО

При подготовке к масштабному двустороннему полковому тактическому учению личный состав мотострелковых полков совершил марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации в Воронежской и Брянской областях на один из специализированных полигонов под Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«В ходе этапа подготовки и слаживания подразделений мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения МТО и спецвойск провели весь комплекс занятий по тактической и специальной подготовке, вождению, а также боевые стрельбы из штатного вооружения», - рассказали в пресс-службе.

Более 50% занятий прошли в ночное время суток.

Всего для проведения двустороннего учения планируется привлечь свыше 3,5 тысячи военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО.