Юнармейцы расскажут о параде Победы и поделятся планами на лето

В агентстве ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Юнармейское лето» и участию 273 членов движения в параде Победы на Красной площади.

В мероприятии вместе с ребятами примут участие начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ Михаил Барышев, начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко.

Юнармейцы пройдут маршем на парадах Победы в 28 городах России. Летом 2018 года состоится более 1 300 юнармейских смен в федеральных, региональных и муниципальных детских лагерях.

Пресс-конференция начнется в 11:00 26 апреля 2018 года по адресу: Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.