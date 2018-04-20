На форуме «Армия-2018» представят свыше 20 тысяч образцов военной продукции - Шойгу

По предварительным оценкам, в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» примут участие более полутора тысяч предприятий и организаций, рассказал на выездном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

«Ожидаем, что участники представят свыше 20 тысяч образцов продукции», - сказал он.

По его словам, на полях форума планируется провести около 150 научных и деловых мероприятий с привлечением известных общественных деятелей, экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.

«Приглашения направлены 128 иностранным делегациям», - добавил министр.

Форум «Армия-2018» пройдет в Подмосковье с 21 по 26 августа. На нем прогнозируется свыше миллиона посетителей.