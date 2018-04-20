Шойгу: форум «Армия-2018» посетит миллион человек

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» пройдет I Международный форум «Неделя национальной безопасности», на котором будут развернуты 13 тематических выставок, сообщил на выездном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

«Ожидается, что парк "Патриот" в эти дни посетит порядка миллиона человек», - сказал он.

По его словам, организация и проведение этих важных международных мероприятий - сложная, многогранная и творческая работа, требующая совместных усилий органов военного управления и заинтересованных ведомств и структур.

Форум «Армия-2018» пройдет в Подмосковье с 21 по 26 августа.