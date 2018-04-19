60 минут гордости: эксперты оценили уровень подготовки российских военных к параду Победы

Эксперты Дмитрий Куликов и Сергей Михеев по приглашению главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова посетили репетицию парада Победы в Алабино, музей Таманской дивизии и провели встречу-политинформацию с командирами парадных полков, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

«Мы посмотрели, как готовятся к параду. Это невероятный труд - несколько проходов в течение дня. То, что делают военные, как они готовятся к параду - это очень важно. Ведь потом, во время торжества на Красной площади, 60 минут чувства гордости дорогого стоят», - сказал Дмитрий Куликов.

Согласен с ним и политолог Сергей Михеев, который назвал вооруженные силы залогом стабильности развития России.

«Посещение Алабино и присутствие на тренировке парадных полков вселило гордость и спокойствие за нашу страну», - подчеркнул он.

Далее приглашенные специалисты обсудили с военными геополитические вызовы и роль армии в текущей международной обстановке. Курс лекций проходил в рамках большой программы «Армия и общество».

«Эта программа невероятно полезная, потому что мы можем говорить с высокой степенью откровенности. Во время этих бесед, как правило, выясняются очень интересные и важные детали и для нас, и для военных», - рассказал Дмитрий Куликов.

Напомним, ранее подобный курс политолог провел осенью прошлого года в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга.