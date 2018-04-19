Стало известно, когда парадная техника появится в Москве
Передислокация в столицу начнется из Алабино в пятницу и будет осуществляться течение двух часов.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
20 апреля 2018 года военная техника, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, совершит передислокацию на временную площадку в Москве, сообщили в Минобороны.
«Площадка расположена на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы в районе Хорошево-Мневники», - уточнили в ведомстве.
Колонна начнет движение с парадной площадки в населенном пункте Алабино в 21.00. Ожидаемое время прибытие в пункт назначения 23.00.
Поэтому, ориентировочно, в 22.00 сотрудники ГИБДД перекроют движение на подъезде к улице Нижние Мневники.
Передислокация будет осуществлена по маршруту: Алабино – трасса А-107– Минское шоссе – Можайское шоссе – Рублевское шоссе – улица Осенняя – улица Крылатская – улица Нижние Мневники 45.