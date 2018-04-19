Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку российских мотострелков

Завершился официальный визит военной делегации Сербии в отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Луге Ленинградской области.

Во время трехдневного визита сербские военнослужащие приняли участие в планирующей конференции по подготовке совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой, спланированное на август 2018 года.

В военном городке соединения сербской делегации были продемонстрированы объекты инфраструктуры и учебно-материальной базы. На полигоне военнослужащие Сербии смогли наблюдать за проведением тактических занятий мотострелковых подразделений по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники

Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады округа и поблагодарили командование соединения за теплый прием.