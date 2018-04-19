Минобороны РФ приняло на управление спутник «Космос-2526»
С аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
Фото: roscosmos.ru
Космические войска ВКС России взяли на управление спутник «Космос-2526», запущенный в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
«Космический аппарат, запущенный с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС РФ», - заявили в Минобороны.
Военные поддерживают с аппаратом устойчивую телеметрическую связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.
Ракета-носитель «Протон-М» с российским военным аппаратом стартовала 19 апреля в 01:12 по московскому времени с космодрома Байконур. Предстартовые операции и сам пуск ракеты прошли в штатном режиме.