Минобороны РФ приняло на управление спутник «Космос-2526»

Космические войска ВКС России взяли на управление спутник «Космос-2526», запущенный в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

«Космический аппарат, запущенный с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС РФ», - заявили в Минобороны.

Военные поддерживают с аппаратом устойчивую телеметрическую связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.

Ракета-носитель «Протон-М» с российским военным аппаратом стартовала 19 апреля в 01:12 по московскому времени с космодрома Байконур. Предстартовые операции и сам пуск ракеты прошли в штатном режиме.