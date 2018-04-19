Саперы спасли башкирское село от паводка: кадры подрыва льда

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа очистил ото льда более километра реки Инзер в Башкирии, чтобы защитить от ледохода опоры железнодорожного моста и предотвратить подтопление села Габдюково Белорецкого района.

Военнослужащие совершили 200-километровый марш к месту выполнения подрывов, провели рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернули подрывную станцию.

Совместно с сотрудниками МЧС было организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ. Всего было использовано около 180 килограммов тротила.

Напомним, ранее сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил в Башкирии более десяти групповых подрывов на затороопасных участках реки Белой.

В Центральном военном округе более 4,7 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.