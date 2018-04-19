На Северном флоте 1000 мотострелков, авиация и танки подавили условного противника

На одном из полигонов в Мурманской области подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели тактические учения с боевой стрельбой танков и артиллерии.

В учении были задействованы более 1000 военнослужащих и около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники - от десяти танков Т-72Б3 до беспилотных летательных аппаратов.

«Во время учений были отработаны действия военнослужащих при получении внезапных вводных. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны», - сообщили в пресс-службе СФ.

Мотострелки выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.

На завершающей стадии учений состоялись боевые стрельбы. Два звена фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка Северного флота нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника.

«При поддержке авиации экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град", самоходных гаубиц "Мста-С", "Гвоздика" и "Акация", комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот" выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника», - рассказали на флоте.

Прикрытие подразделений от ударов с воздуха осуществили расчеты зенитных установок «Шилка» и зенитных ракетных комплексов «Стрела», а также комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота направились в пункты постоянной дислокации.