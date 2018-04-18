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Два капитана: как российские летчики проходили боевое крещение в Сирии

Геннадий МИРАНОВИЧ
15:38 18.04.2018
Еженедельник «Звезда» опубликовал историю двух летчиков - двух капитанов, двух Алексеев, которые вместе прошли боевое крещение в горячем небе Сирийской Арабской Республики.
Два капитана: как российские летчики проходили боевое крещение в Сирии
Фото: Минобороны России/ Роман Бирюлин

В горячем небе Сирии на новейшей технике проходили боевое крещение и наши молодые летчики. Они вместе оканчивали Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, учились в одной роте. Их историю рассказывает еженедельник «Звезда».

Вместе в 2012 году прибыли по распределению в формировавшуюся тогда 15-ю бригаду армейской авиации, которая базируется на аэродроме Остров (Веретье) Псковской области. Вместе побывали в сирийской командировке, за что представлены к государственным наградам. Так и идут по службе - плечо к плечу на земле, крыло к крылу в небе - два капитана, Алексей Волчков и Алексей Дворянчиков.

Поговорить сразу с двумя Алексеями не удалось: старший летчик капитан Волчков был на боевом дежурстве, регламентом которого общение с прессой, как известно, не предусмотрено. Дежурство есть дежурство. Зато командир звена капитан Дворянчиков имел возможность выговориться и за себя, и «за того парня».

И собеседником, надо признать, он оказался не по годам - Алексею еще нет тридцати - рассудительным. Правда, о деталях сирийской командировки то ли из природной скромности, то ли в силу каких-то других причин распространяться не стал.

- Не люблю про войну вспоминать, - как бы оправдываясь, заметил он. - Да и что про нее говорить. Правильно в песне поется: «Дурная тетка, стерва она!» Давайте лучше о другом… О нашем прекрасном городе, например. Атмосфера здесь, думаю, с этим согласится и мой ведомый Леша Волчков, комфортная. Почтительное отношение к нашему брату ощущаешь буквально на каждом шагу.

Город Остров, где пока на съемных квартирах (за двушку - шесть тысяч рублей) проживают их семьи, - это районный центр, расположенный на реке Великой в 55 километрах южнее Пскова. Значительная часть его населения - военнослужащие и гражданский персонал местного гарнизона, основу которого составляют подразделения Межвидового регионального учебного центра.

Наши герои прибыли сюда сразу после выпуска из училища, еще до того, как здесь появились вертолеты. Алексей Дворянчиков честно признался, что это было не лучшее время для летчиков. Вместо того чтобы бороздить пятый океан, пришлось в поте лица пахать на земле, приводя «к нормальному бою» аэродром, отвыкший за время вынужденного перерыва в работе не только от гула моторов, но и от должного ухода.

- Ну а сейчас, - широко улыбается капитан Дворянчиков, - у нас самые современные машины. Они не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим параметрам. Причем, можно сказать, практически все эти вертушки испытаны огнем. Чего стоит один только наш замечательный «Аллигатор», на котором мы с Волчковым летаем!

- Современнейшая, умнейшая машина, предел мечтаний любого летчика, - соглашается с ним капитан Волчков.

Ка-52, он же «Аллигатор», способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Вполне закономерно, что уже спустя несколько месяцев после начала нашей антитеррористической операции в Сирии на авиабазе Хмеймим по соседству с «Грачами» можно было увидеть и Ка-52. Как известно, впервые участие в реальных боевых действиях эти машины приняли в апреле 2016 года в провинции Хомс. Тогда с помощью высокоточного оружия «Аллигаторы» уничтожили несколько отрядов террористов.

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По сути дела, там, в горячем небе Сирии, вместе с новейшей техникой проходили боевое крещение и наши молодые летчики. И, судя по тому, как оценен их труд государством, испытание они выдержали с честью.

Сейчас звено двух капитанов, а это четыре вертолета, улетает в Пушкино под Санкт-Петербургом готовиться к параду 9 Мая.

- С одной стороны, почетная миссия, а с другой - колоссальная ответственность, - говорит Алексей Волчков. -  Пролет звена - это достаточно сложная фигура. Мы же боевая часть, а не пилотажная группа. И здесь нужно выдержать параметры строя. Нужно нутром чувствовать друг друга. В общем, работа предстоит нелегкая.

Есть у двух Алексеев заветная мечта - принять участие в конкурсе летных экипажей «Авиадартс», который пройдет этим летом в рамках  Армейских международных игр.

- Я три раза участвовал в российских этапах «Авиадартса», - рассказывает Дворянчиков. - Лучший мой результат - бронза в прошлом году. Надеюсь, в этом выступить на российском этапе успешнее и завоевать право представлять российские вооруженные силы на Армейских международных играх.

- Главное - достойно выступить на российском этапе конкурса, который стартует 14 мая в Воронеже, - считает Волчков. - Будем стараться, чтобы именно нашу с Алексеем пару делегировали на международный «Авиадартс». Возможно, основными соперниками на АрМИ будут китайцы. Да и белорусы с казахами могут приготовить сюрприз. Но у нас очень слетанная пара.

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