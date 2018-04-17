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Ралли на «Тиграх»: кадры экстремального заезда спецназа

Наталья Вальханская
05:33 17.04.2018
Бойцы ЗВО соревновались в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности.

Для спецназа Западного военного округа начался отборочный этап конкурса «Военное ралли». «Уралы» и «КамАЗы» резво наматывают километры по заснеженной трассе - водители специального назначения выжимают из грузовиков все, что можно.

Умение совершать крутые маневры на огромной скорости в боевой обстановке может спасти бойцам жизнь.

На трассе длиной 20 километров соревнуются пять команд по семь человек. Виражи проходят не только грузовики, но и бронированные «Тигры», которые в этот раз впервые участвуют в военном ралли.

Пока водитель показывает чудеса мастерства за рулем, стрелок поражает цели из танкового пулемета Калашникова.

Окружной этап соревнований пройдет в Ленинградской области. Туда попадут только лучшие из лучших, хотя в нашем спецназе других и не бывает. А уже летом разведчики Западного округа будут бороться за главный приз на Армейских международных играх-2018.

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