В Москве вспомнят русско-турецкую войну 1877-1878 годов

12 апреля в Москве пройдет научно-практическая конференция «Россия и государства Балкан: исторические и культурные связи в прошлом и настоящем», посвященная 140-летию окончания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и образованию независимых государств на Балканском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации «Кадетское Братство».

Участники мероприятия обсудят значимые события истории государств, роль России в становлении национальной государственности балканских народов, кросс-культурные взаимовлияния, перспективы развития гуманитарного и культурного сотрудничества, а также роль народной дипломатии в укреплении дружбы и партнерства.

Кроме того, говорит один из организаторов конференции, помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров, приоритетным вопросом станет - подготовка к празднованию 175-летия со дня рождения выдающегося русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева.

«Самые известные подвиги национального героя болгарского народа Михаила Дмитриевича в русско-турецкой войне - разгром и пленение всей армии Весселя-Паши и взятие двух крепостей во время штурма Плевны. Надо отметить, что генерал лично вел своих солдат под ураганным огнем противника», - напомнил он.

По словам Дмитрия Нестерова, находясь на протяжении столетий под гнетом Османской империи, народы Балкан видели в единоверной России своего защитника, возлагали на нее свои надежды на освобождение и национальное возрождение.