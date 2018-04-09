Легендарному артиллеристу Александру Бессарабу исполнилось 100 лет

Александр Никитович Бессараб - из древнего рода украинских казаков. Уже в школе знал наизусть всего Шевченко. В техникуме овладел геодезией, преподавал немецкий, который знал в совершенстве.

Несмотря на это добровольцем на фронт его долго не брали - из-за контузии, полученной в Одесском артиллерийском училище.

«Но я все равно показал себя. Из пулемета, который я знал, как свои пять пальцев, расчихвостил Одесскую бандитскую группировку», - рассказал ветеран.

После этого он попал на войну, прошел путь от солдата при обороне Москвы до командира полка на подступах к логову фашистов. Несколько раз был ранен, но не выпускал бинокля из рук и отдавал приказы даже на носилках.

Это после разгрома подразделениями Бессараба целого полка предателей-власовцев Гитлер отозвал их командира с передовой.

Александр Никитович воевал под Смоленском, в Белоруссии, ближе всего смерть подобралась к нему в Латвии - накрыло осколками разорвавшегося рядом вражеского снаряда.

«И вот тут я был ранен. Лежа, управлял боем. Считал, честно говоря, что уже готов, конец моей войне. Но не сдавался», - пояснил Бессараб.

В тридцати километрах от Берлина он встретил и полюбил заботливую медсестру - свою будущую жену Любу. Молодые станцевали 9 мая 1945 года в центре поверженной столицы Третьего Рейха.