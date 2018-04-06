Нет равных: как артиллерийский комплекс «Берег» уничтожает «корабли»

Весь свой потенциал на берегу Черного моря раскрывают расчеты противокорабельной артиллерии, с ходу вступая в бой они настигают противника за десятки километров.

Батарея берегового артиллерийского комплекса «Берег» выдвигается на позиции для защиты черноморского побережья Кубани. Расчеты противокорабельной артиллерии работают как часы: занять позицию, обнаружить объект, привести комплекс в боевую готовность. Несколько минут - и в заданном квадрате морской акватории начинают рваться снаряды.

Снаряд летит на высоте 25 метров над уровнем моря и способен полностью вывести из строя даже крейсер, дальность поражения - 24 км. В море мишени имитируют корабли, подходящие к берегу, они в несколько раз меньше любого надводного объекта.

Расчет поражает «противника» в шести километрах от берега. Артиллеристы стреляют по одиночке и в составе подразделений, точность попадания зависит от слаженной работы всего дивизиона.

«Каждый должность знает свою, также может заменить любого члена экипажа. Мы знаем все по пушке, все механизмы, куда что вставляется, заливается - все это проверяется перед каждой стрельбой», - рассказал старший матрос, наводчик САУ «Берег» Андрей Сухов.

С другого направления на боевые позиции выдвигается дивизионная колонна берегового ракетного комплекса «Бал». Мощные тягачи могут проехать там, где и дорог нет, после чего с ходу занять район стартовой позиции и в кратчайший срок нанести ракетный удар. Комплекс в считанные минуты разворачивается из походного положения в боевое.

Каждая из восьми ракет комплекса способна потопить корабль, вес боевой части 100 килограммов. Сбить ракету не так-то просто, к цели она подлетает на скорости 300 метров в секунду ниже зоны действия радаров, ее просто невозможно засечь.

А благодаря умению быстро менять позицию и маскироваться, ракетчики уводят свои комплексы из-под ответного удара.

«Мы стараемся отойти от всех тактических руководств и действовать методом хаоса, так, чтоб противник не понял, что делают наши силы, чем занимаются», - ответил командир береговой ракетной бригады ЧФ Сергей Яблоков.

Это подготовка к межвидовым тактическим учениям. В апреле с береговыми ракетными комплексами в точности стрельбы посоревнуются и корабли Черноморского флота.