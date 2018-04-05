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Термином «мягкой силы» маскируется вмешательство во внутренние дела государств - Фомин

Кирилл Яблочкин
15:17 05.04.2018
Термином «мягкой силы» нередко маскируется вмешательство во внутренние дела государств, что ведет к нарушению баланса сил и к катастрофическим последствиям для безопасности во всем мире, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин.

Решить современные проблемы безопасности в одиночку не способно ни одно, даже самое мощное государство, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, подводя итоги седьмой Московской конференции по безопасности.

По словам замминистра, конференция подтвердила востребованность диалога оборонных ведомств. Угрозы, с которыми сталкиваются страны, как отметил Фомин, трансграничны, носят глобальный характер и победить их можно только объединив усилия.

«Впервые на Конференции был затронут так называемый феномен мягкой силы.  Сегодня мы наблюдаем, что этим термином маскируется деятельность по вмешательству во внутренние дела государств, включая организацию «цветных революций». Все это приводит к нарушению баланса сил, катастрофическим последствиям для безопасности в регионах и в мире в целом», - сказал Фомин

Александр Фомин напомнил, что на конференцию приехали 850 делегатов из 95-и стран и восьми международных организаций и поблагодарил участников за активную и плодотворную работу.

Мягкая сила - форма внешнеполитической стратегии, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жесткой силы», которая подразумевает принуждение. Впервые термин ввел в оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей книге 1990 года.  

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