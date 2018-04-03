Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с министром обороны Китая и отметил значимость российско-китайских отношений в сфере международной безопасности.

По словам Шойгу, благодаря усилиям лидеров России и Китая отношения двух стран вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень.

Он подчеркнул, что в мае и июне 2017 года состоялись встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а в ноябре того же года прошли переговоры глав государств на полях саммита АТЭС в Дананге.

«Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению дружественных и доверительных связей между министерствами обороны двух стран.