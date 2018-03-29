Как новейшая техника ликвидирует угрозы на пути колонны «Ярсов»: видео

Масштабные маневры проводились в оренбургском ракетном объединении , при этом особое внимание уделили 42-й Тагильской ракетной дивизии. Ее военнослужащие первыми получили на вооружение новейшие передвижные грунтовые комплексы «Ярс».

На этих учениях впервые применялась и новейшая охранная техника - машины дистанционного разминирования «Листва». Своими антеннами они, словно большие микроволновки, выжигали все мины и фугасы, которые диверсанты могли заложить на пути следования ракетчиков.

По прибытию «Ярсов» на место, боевое развертывание огромной пусковой установки у расчета заняло считанные минуты.

«После постановки и переучивания личного состава нам очень важно было узнать, как личный состав освоил технику, насколько она адаптирована к позиционным районам и насколько сегодня мы готовы оценивать эту дивизию с точки зрения нового ракетного комплекса "Ярс" с повышенной боевой мощностью», - прокомментировал учения командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ночное маневрирование, работа в условиях радиоэлектронного противодействия, вывод частей из под воздушного удара - на уральских учениях ракетчики продемонстрировали умение работать в любых условиях и в любое время суток.

Всего в маневрах участвовали свыше трех тысяч человек.