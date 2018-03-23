Командующий заявил о возрождении подводных сил Черноморского флота

Подводя итоги 2017 года, командующий Черноморским флотом Александр Витко заявил о завершении формирования бригады подводных лодок в Новороссийске и возрождении подводных сил Черноморского флота.

«Мы завершили формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3. Поэтому уже можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота», – сказал Витко в интервью еженедельнику «Красная звезда».

Командующий также сообщил, что 2017-й учебный год для флота стал более напряженным, чем предыдущие.

«Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервыми значительную лепту в этот показатель внесли экипажи подводных лодок», – отметил Витко.

Витко отметил также, что флот получил два новых фрегата – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов, два мощных буксирных судна нового поколения.