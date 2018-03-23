Российские военные приняли участие в учениях на 112 полигонах и 73 аэродромах

Газета «Красная Звезда» опубликовала инфографику, в которой говорится о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил России за неделю.

Согласно предоставленным материалам за последние семь дней в ходе операции в Восточной Гуте более 94 тысяч сирийцев были выведены через гуманитарные коридоры, свыше 6,5 тысяч человек вернулись в своим дома.

В настоящее время в процессе примирения в Сирии участвуют 2437 населенных пункта. Российские военнослужащие доставили нуждающимся более 8,2 тонн медикаментов и продовольствия.

Кроме того, за неделю проведено 12895 мероприятий на 112 полигонах в рамках подготовки Вооруженных Сил. По данным издания, загруженность объектов учебно-материальной базы составило 87%. Военнослужащими выполнено 180 летных смен на 73 аэродромах, совершено 4798 прыжков с парашютом. Проведено 1686 занятий по вождению, из них половина – в ночное время суток.

По контракту Вооруженные силы России были укомплектованы 495 солдат и сержантов, а в звании офицеров на военную службу поступил 29 человек. Еще 3774 человека подали заявление о приеме на военную службу.

Также за неделю было совершено более 260 авиа, 450 железнодорожных, 1300 автомобильных перевозок.