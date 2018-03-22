На учениях РВСН впервые задействуют образцы перспективной спецтехники

Более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники будут задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением, которое пройдет в конце марта, сообщило Минобороны.

«В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск», – рассказали в оборонном ведомстве.

Впервые на учениях будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.

Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника используют звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Для поиска и борьбы с диверсантами будут применяться вертолеты военно-транспортной авиации и комплексы с БЛА.

В учении на качественно новом уровне военнослужащие отработают вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».