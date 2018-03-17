Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

США насильно задерживают местных жителей на территории сирийской Ракки - Минобороны РФ

Наталия Майорова
07:29 17.03.2018
Наиболее тяжелой ситуацией с возвращением беженцев сложилась в провинции Ракка, где более 200 тысяч беженцев в настоящее время находятся на территориях, подконтрольных сирийским законным властям.
США насильно задерживают местных жителей на территории сирийской Ракки - Минобороны РФ
Фото: Morukc Umnaber dpa / Globallookpress

Российский Центр примирения организовал активную переговорную работу с лидерами сирийской вооруженной оппозиции на всей территории Сирии.

В настоящее время боевые действия сирийских правительственных войск проводятся против непримиримых вооруженных группировок, которые терроризируют местное население. Также был организован безопасный вывод мирных жителей из Восточной Гуты. 

По гуманитарному коридору, который был организован совместным иранско-российско-турецким координационным центром в районе населенных пунктов Телль-Султан и Абу Эд-Духур, из провинции Идлиб в Алеппо вернулись 3409 человека, включая 870 семей. 

Вместе с тем, наиболее тяжелой ситуацией с возвращением беженцев сложилась в провинции Ракка, где более 200 тысяч беженцев в настоящее время находятся на территориях, подконтрольных сирийским законным властям. 

Также сообщается, что формируемые представителями армии США на территории Ракки так называемые «органы власти» из «Демократической федерации Северной Сирии» насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы Сирии. 

На территории самой Ракки безопасными остаются несколько центральных кварталов города. Отмечается, что остальная часть города считается опасной для нахождения и проживания людей. Кроме того, под завалами все еще остаются тысячи не извлеченных тел мирных жителей и боевиков, которые погибли во время массированных бомбардировок Ракки коалицией США. Вместе с тем, в городе отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, которые грозят превратиться в эпидемию с наступлением тепла. 

Также для населения Ракки большой опасностью являются многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Жертвами подрывов стало уже более 500 жителей Ракки.

США по-прежнему препятствуют прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН. Она должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для того, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Москву пришла «Мотовесна-2018»
Дата16.03.2018, 08:15
В Москву пришла «Мотовесна-2018»
США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в Ракку – Минобороны РФ
Дата17.03.2018, 07:00
США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в Ракку – Минобороны РФ
ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»
Дата16.03.2018, 07:59
ЦСКА был лучше нас во всем: в Сети подводят итоги матча между «армейцами» и «Лионом»
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Дата15.03.2018, 17:19
Как модернизируют атомную подлодку «Щука-Б»: уникальные кадры из цеха
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
07:58 В стране и мире
Стало известно, с какой целью вертолет кружил над посольством РФ в Вашингтоне
06:33 В стране и мире
Решения об ответных мерах российской стороны приняты – Захарова о позиции Лондона по «делу Скрипаля»
04:46 В стране и мире
Порошенко припасет девять грамм свинца на случай войны с Россией
02:39 В стране и мире
Видео
Рыбак стал свидетелем ледяного цунами на Байкале
01:38 В стране и мире
Неизвестный устроил стрельбу на юге Великобритании
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12 Видео
Нашел слиток - удачливый якутянин обнаружил потерянный груз Ан-12
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.