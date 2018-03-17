США насильно задерживают местных жителей на территории сирийской Ракки - Минобороны РФ

Российский Центр примирения организовал активную переговорную работу с лидерами сирийской вооруженной оппозиции на всей территории Сирии.

В настоящее время боевые действия сирийских правительственных войск проводятся против непримиримых вооруженных группировок, которые терроризируют местное население. Также был организован безопасный вывод мирных жителей из Восточной Гуты.

По гуманитарному коридору, который был организован совместным иранско-российско-турецким координационным центром в районе населенных пунктов Телль-Султан и Абу Эд-Духур, из провинции Идлиб в Алеппо вернулись 3409 человека, включая 870 семей.

Вместе с тем, наиболее тяжелой ситуацией с возвращением беженцев сложилась в провинции Ракка, где более 200 тысяч беженцев в настоящее время находятся на территориях, подконтрольных сирийским законным властям.

Также сообщается, что формируемые представителями армии США на территории Ракки так называемые «органы власти» из «Демократической федерации Северной Сирии» насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы Сирии.

На территории самой Ракки безопасными остаются несколько центральных кварталов города. Отмечается, что остальная часть города считается опасной для нахождения и проживания людей. Кроме того, под завалами все еще остаются тысячи не извлеченных тел мирных жителей и боевиков, которые погибли во время массированных бомбардировок Ракки коалицией США. Вместе с тем, в городе отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, которые грозят превратиться в эпидемию с наступлением тепла.

Также для населения Ракки большой опасностью являются многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Жертвами подрывов стало уже более 500 жителей Ракки.

США по-прежнему препятствуют прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН. Она должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для того, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению.