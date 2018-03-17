Провинция Алеппо является примером эффективности работы ЦПВС и властей Сирии – Минобороны РФ

Примером эффективности работы сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) является провинция Алеппо. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в районы города Алеппо и его пригороды, освобожденные от «Джабхат Ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран) и союзных ей формирований, с декабря 2016 г., вернулось уже более 800 тысяч человек.

Местными властями оказывается содействие в восстановлении жилья. Работают рынки магазины, школы и медицинские учреждения. Активно восстанавливается сельскохозяйственное производство.

В Минобороны РФ отметили, что с 4 марта этого года началось возвращение жителей Алеппо, которые в декабре 2016 г. покинули город с бандформированиями и ушли в провинцию Идлиб.

По организованному совместным иранско-российско-турецким координационным центром гуманитарному коридору в районе населенных пунктов Телль-Султан и Абу Эд-Духур из провинции Идлиб в Алеппо вернулись 870 семей, всего 3409 человека.