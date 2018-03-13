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Военные атташе 53 стран приехали на брифинг Минобороны России

Анастасия Евдокимова
22:40 13.03.2018
В ходе брифинга военным атташе рассказали об особенностях подготовки и предстоящего проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018» и Международного форума «Неделя национальной безопасности».
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России Александр Миронов провел брифинг для иностранных военных атташе, представлявших 53 страны, в ходе которого рассказал об особенностях подготовки и предстоящего проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018» и Международного форума «Неделя национальной безопасности». Он сообщил, что очередной Международный военно-технический форум «Армия-2018» Министерство обороны РФ проведет с 21 по 26 августа 2018 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Как отметил Александр Миронов, главной особенностью форума «Армия-2018» станет проведение вместе с ним Международного форума «Неделя национальной безопасности». Цели этого нового мероприятия обозначены. В их числе – развитие международного сотрудничества, создание благоприятных условий для производителей и экспортёров специальной техники и технологий в сфере безопасности, продвижения продукции военного и двойного назначения, внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безопасности.

В рамках предстоящих форумов «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» предусматриваются статическая экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы.

Статическая экспозиция форумов будет выстроена по тематическим разделам на площади свыше 230 тысяч кв. м, в том числе с использованием шести павильонов промышленного комплекса, общей площадью порядка 40 тысяч кв. м. Планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.

В демонстрационной программе форумов будут раскрыты возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники силовых ведомств Российской Федерации, а также российских предприятий – производителей продукции военного и двойного назначения. Кроме того, планируется расширить динамический показ авиатехники на аэродроме Кубинка, в том числе с привлечением иностранных пилотажных групп, а также организовать демонстрацию возможностей стрелкового оружия в многофункциональном огневом центре парка «Патриот».

Начальник ГУНИД Минобороны России отметил, что в рамках форумов будут созданы все необходимые условия для демонстрации возможностей продукции как российского, так и иностранного производства.

В мероприятиях научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны, защиты национальных интересов, безопасности личности, медицины, бизнеса, защиты информации, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, промышленной, строительной, ядерной и радиационной безопасности.

На полях форумов ожидаются переговоры и встречи представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского ОПК.

Приглашение делегаций иностранных государств, зарубежных предприятий и компаний сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе уже началось – соответствующие официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 стран.

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