Дмитрий Труненков открыл комнату Юнармейца в родном селе

Олимпийский чемпион и начальник Главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков провел торжественную церемонию открытия комнаты юнармейца в средней образовательной школе №2 села Тасеево (Красноярский край).

В рамках мероприятия 75 школьников от третьих до одиннадцатого классов были приняты в ряды детского движения. Это первый юнармейский отряд в Тасеево -родном селе Дмитрия Труненкова.

Акция «Помни свои корни» является инициативой движения PutinTeam. Акцию уже поддержали такие знаменитые артисты, как певица Зара, актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, шоумен Михаил Галустян, музыкант DJ Грув, 4-хкратный олимпийский чемпион Александр Немов, телеведущая Юлия Барановская и актер Станислав Дужников.