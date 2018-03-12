В Сирии боевики 20 раз нарушили режим перемирия

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала 20 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

В частности, в пригороде Дамаска активизировалось противостояние между оппозиционной группировкой «Фейлак Ар-Рахман» и запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра». Мирные жители Восточной Гуты срочно ищут укрытия, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор. Местное население получило 1,9 тонны продуктов.