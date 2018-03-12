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В Воздушно-десантных войсках завершена разработка современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки

Роман Захаров
02:37 12.03.2018
Новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий военнослужащего после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.
В Воздушно-десантных войсках завершена разработка современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

В 2017 году завершена разработка и спланирована поставка в войска нового современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки (УТК-ВДП), который предназначен для обеспечения первичной подготовки личного состава к реальным условиям десантирования с парашютными системами специального назначения.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий военнослужащего после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.

Главные преимущества современного комплекса — это его безопасность и качественно новый уровень подготовки парашютистов, а также эффективная имитация многих опасных (нештатных) ситуаций. Тренировки на нем помогут десантникам выработать правильную (скоординированную) визуальную и моторную память, благодаря реалистичной визуализации и адекватности реакции виртуального парашюта на действия обучаемого.

Подготовка на новом тренажере формирует правильные реакции на движение в воздухе, что поможет парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке, а также отработать свои действия при групповом десантировании.

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