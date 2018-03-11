Путин рассказал, что побывал внутри танка «Армата»

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» рассказал, что был внутри танка «Армата». Национальный лидер отметил, что это входит в его обязанности Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ.

«Я залезал, смотрел. Верховный главнокомандующий обязан это делать, обязан посмотреть своими глазами. Это часть моей работы», - заявил президент.

Танк Т-14 «Армата» — новейший российский основной средний танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Изделия на базе этой платформы впервые были представлены на Параде Победы в 2015 году. На базе «Арматы» можно производить танки, БМП, инженерные машины, БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.