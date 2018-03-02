Т-72Б3 и БМП-2 отработали стрельбы в Приморском крае

Сильнейшие экипажи танков и мотострелковые бригады собрались в Приморье. Там проходят отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Непроходимые маршруты Амурских полигонов, которые специально создавались для этих состязаний и температура минус 30 градусов - для военнослужащих не помеха. Все цели были уничтожены быстро и с ювелирной точностью.