Т-72Б3 и БМП-2 отработали стрельбы в Приморском крае
В Приморье проходят отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Сильнейшие экипажи танков и мотострелковые бригады собрались в Приморье. Там проходят отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Непроходимые маршруты Амурских полигонов, которые специально создавались для этих состязаний и температура минус 30 градусов - для военнослужащих не помеха. Все цели были уничтожены быстро и с ювелирной точностью.