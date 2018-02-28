Су-34 уничтожает «врага» прямым попаданием: видео

В Воронежской области экипажи Су-34 показали маневры истребителей-бомбардировщиков. Пилоты должны вывести эскадрилью из-под удара противника на оперативный аэродром, подготовиться к воздушному бою и вновь подняться в небо.

В ходе маневров экипажи оттачивали навыки противодействия средствам противовоздушной обороны условного врага. В воздухе получали координаты наземных целей и выполняют бомбометание.

В учениях были задействованы 20 экипажей. Как отмечает командование Западного военного округа, со всеми заданиями они справились.