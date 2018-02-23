Тест ко Дню защитника Отечества: Что вы знаете об армии?
Россия 23 февраля отмечает особый праздник - День защитника Отечества. Военнослужащих и ветеранов поздравили Верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Фото: Минобороны РФ
Телеканал «Звезда» предлагает своим читателям проверить свои знания о военной истории нашей страны и пройти тест, приуроченный к 23 Февраля.
Для участия в конкурсе вам необходимо разместить ссылку на тест, опубликованный на нашем сайте, на своих страницах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассники», а также прислать скрины ваших результатов в комментарии под публикацией в соцсетях, посвященной тесту.
Случайный пользователь из числа тех, кто правильно ответит на наибольшее количество вопросов теста, получит фирменный сувенир от ТРК «Звезда». Итоги конкурса мы подведем 25 марта!
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