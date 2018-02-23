Тест ко Дню защитника Отечества: Что вы знаете об армии?

Телеканал «Звезда» предлагает своим читателям проверить свои знания о военной истории нашей страны и пройти тест, приуроченный к 23 Февраля.

Для участия в конкурсе вам необходимо разместить ссылку на тест, опубликованный на нашем сайте, на своих страницах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассники», а также прислать скрины ваших результатов в комментарии под публикацией в соцсетях, посвященной тесту.

Случайный пользователь из числа тех, кто правильно ответит на наибольшее количество вопросов теста, получит фирменный сувенир от ТРК «Звезда». Итоги конкурса мы подведем 25 марта!

.