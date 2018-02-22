«Триумф» по королевскому желанию: зачем Эр-Рияд закупает у России С-400

Недавно состоялся очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом. В последнее время, особенно после состоявшегося в октябре прошлого года визита саудовского монарха в Москву, такие контакты уже не редкость. На этот раз речь, помимо других важных вопросов, шла и о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Масштаб договоренностей, достигнутых между Москвой и Эр-Риядом по ВТС, впечатляет. Саудовцы выразили желание приобрести у нас современное оружие на четыре миллиарда долларов, в том числе четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», гранатометы АГС-30, а также новейшие автоматы Калашникова К-103, пишет еженедельник «Звезда».

Даже если в конечном итоге удастся воплотить в жизнь пусть не все, но большую часть этих пожеланий партнеров, Саудовская Аравия может не только уверенно войти в клуб покупателей российского оружия, но и возглавить его.

Однако не надо забывать, что это не первая попытка наладить военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Из предыдущих «подходов» самым серьезным оказался зондаж, предпринятый Эр-Риядом в 2008 году. Тогда саудовцы много говорили о желании купить в России 150 вертолетов (в том числе 30 Ми-35 и 120 Ми-17), 150 танков Т-90С, 250 БМП-3 и несколько десятков зенитно-ракетных комплексов.

Правда, России тогда поставили весьма жесткое условие: надо отказаться от поставок Ирану зенитных ракетных систем С-300, и тогда сделка состоится в полном объеме. Примечательно, что демарш Эр-Рияда удивительным образом совпал с причитаниями израильтян по поводу того, какую страшную угрозу для его безопасности представляют иранские С-300.

Между тем С-300, как известно, оружие оборонительное и представляет угрозу прежде всего для самолетов или ракет, нацеленных на Иран. Читать далее...